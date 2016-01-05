韩国官员称必要时政府将采取行动稳定市场（更新版）

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透首尔1月5日 - 韩国企划财政部官员周二称，政府在必要时将采取行动稳定市场。中国股市周一狂跌，拖累韩国股市。
“这种全球金融不稳定状况可能会持续，我们在必要时将采取行动。”韩国财政部一位高官在电话中告诉路透。
“但我们认为，中国（股票）市场动荡将逐渐平息。”
该官员还称，如果政府采取行动，可能是采取本已存在的行动手段，而非采取新的措施。
周一韩国主要股指下跌逾2%，为去年8月以来最大单日跌幅。韩元汇率周一亦触及三周低点。
韩国企划财政部及韩国央行周二分别召开了紧急会议，以加强市场监测，并商讨可能的措施以应对全球金融市场动荡。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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