更新版 1-韩国经济：官员称必要时政府将采取行动稳定市场

国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨至五日高点，受强劲需求支撑
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
(本文由路透中文网编译提供)(新增细节)
路透首尔1月5日 - 韩国企划财政部官员周二称，政府在必要时将采取行动稳定市场。中国股市周一狂跌，拖累韩国股市。
“这种全球金融不稳定状况可能会持续，我们在必要时将采取行动。”韩国财政部一位高官在电话中告诉路透。
“但我们认为，中国（股票）市场动荡将逐渐平息。”
该官员还称，如果政府采取行动，可能是采取本已存在的行动手段，而非采取新的措施。
周一韩国主要股指下跌逾2%，为去年8月以来最大单日跌幅。韩元汇率周一亦触及三周低点。
韩国企划财政部及韩国央行周二分别召开了紧急会议，以加强市场监测，并商讨可能的措施以应对全球金融市场动荡。(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。