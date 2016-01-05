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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 10:21 BJT

更新版 1-韩国经济：官员称必要时政府将采取行动稳定市场

(本文由路透中文网编译提供)(新增细节)

路透首尔1月5日 - 韩国企划财政部官员周二称，政府在必要时将采取行动稳定市场。中国股市周一狂跌，拖累韩国股市。

“这种全球金融不稳定状况可能会持续，我们在必要时将采取行动。”韩国财政部一位高官在电话中告诉路透。

“但我们认为，中国（股票）市场动荡将逐渐平息。”

该官员还称，如果政府采取行动，可能是采取本已存在的行动手段，而非采取新的措施。

周一韩国主要股指下跌逾2%，为去年8月以来最大单日跌幅。韩元汇率周一亦触及三周低点。

韩国企划财政部及韩国央行周二分别召开了紧急会议，以加强市场监测，并商讨可能的措施以应对全球金融市场动荡。(完)

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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