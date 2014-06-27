更新版 1-韩国经济：5月工业生产创逾五年来最大按月降幅，因出口疲软

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
5月工业生产较上年同期下降2.1%，也不及路透调查中分析师平均预估的增长0.3%。4工业生产修正后为增长2.5%。
5月经季节调整的服务业产出较前月增长0.6%，4月修正后为下降1.2%。
全球需求不振而且国内消费者支出相对仍无起色，已经令人担忧本季韩国经济将快速失去动能。
最近几个月的消费者信心也很低迷，4月16日的沉船事件后公众心理蒙阴。这次海难打击了旅游业和其他相关产业，抑制了整体经济活动。
本周韩国央行公布的最新月度调查显示，6月消费者信心在5月大跌后反弹，但未能恢复到4月海难之前的水平。
央行总裁在本月稍早的政策记者会上表示，经济中出现一些下滑迹象，内需复苏“停滞”。
韩国经济在去年第四季和今年第一季均增长0.9%，低于去年第三季的增长1.1%，但远高于2012年平均0.5%的增长率。(完)
(编译 王兴亚/李春喜 审校 郑茵/石冠兰)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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