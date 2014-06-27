更新版 1-韩国经济：5月工业生产创逾五年来最大按月降幅，因出口疲软

5月工业生产较上年同期下降2.1%，也不及路透调查中分析师平均预估的增长0.3%。4工业生产修正后为增长2.5%。

5月经季节调整的服务业产出较前月增长0.6%，4月修正后为下降1.2%。

全球需求不振而且国内消费者支出相对仍无起色，已经令人担忧本季韩国经济将快速失去动能。

最近几个月的消费者信心也很低迷，4月16日的沉船事件后公众心理蒙阴。这次海难打击了旅游业和其他相关产业，抑制了整体经济活动。

本周韩国央行公布的最新月度调查显示，6月消费者信心在5月大跌后反弹，但未能恢复到4月海难之前的水平。

央行总裁在本月稍早的政策记者会上表示，经济中出现一些下滑迹象，内需复苏“停滞”。

韩国经济在去年第四季和今年第一季均增长0.9%，低于去年第三季的增长1.1%，但远高于2012年平均0.5%的增长率。(完)