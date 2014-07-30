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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 08:53 BJT

更新版 1-韩国数据：6月工业生产创近五年最大增幅，经济前景向好

"我们预计第三季国内生产总值(GDP)将增长1.2%，"他补充道。

根据上周公布的央行数据，韩国第二季GDP较前季增长0.6%，增幅逊于预期，因4月发生“岁月号”沉船事故后民间消费也受到连带波及。

政府祭出的刺激举措包括110亿美元的公共支出，以及放宽抵押贷款限制。投资者目前押注韩国央行下个月将降息。

6月工业生产较上年同期增长0.6%，路透调查分析师的预估中值为上升0.8%。5月修正后仍为下滑2.1%。

统计局表示，6月经季节调整的服务业产出较前月上升1.6%，为2011年3月以来最快增速。5月修正后为增0.5%。(完) (编译 郑茵/许娜；审校 王兴亚/张若琪)
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