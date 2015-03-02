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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 09:15 BJT

更新版 1-韩国数据：1月工业生产创六年来最大环比降幅，受一次性因素拖累

“如果刨除一次性因素，1月的工业生产活动可能与前月持平，”韩国统计机构的官员Jeon Baek-geun表示。

“很难说经济复苏失去动能。我们需要观察2月的数据才能确定。”

韩国主要出口市场--比如欧洲和中国的增长放缓，影响了最近几个月的制造业和出口。

但企划财政部称，消费者信心稳步上升，房地产市场的复苏预计会给予消费和制造业带来正面影响。

1月工业生产较上年同期增长1.8%，12月修正后为增长1.1%；路透调查中访问的分析师预测1月工业生产增长0.4%。

1月服务业产出经季节调整后较前月下滑0.4%，12月修正后为增长0.2%。(完)

(编译 王丽鑫/李春喜; 审校 张荻)
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