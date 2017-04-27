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亚洲 | 2017年 4月 28日 星期五 07:33 BJT

表格：韩国3月工业生产活动详细数据

    路透首尔4月28日 - 韩国政府周五公布的数据显示，韩国3月经季节
调整后工业生产较前月上升1.0%，摆脱前月下滑态势，但仍逊于预期。
    
    以下为3月工业生产、零售销售及投资详细数据，除特别注明外，较
前月变动率经过季节调整。
                          3月             *2月
                    较上年同  较前   较上年同  较前
                    期        月     期        月
 工业生产                3.0    1.0       6.7   -3.3
 制造业工厂出货          1.4      ~       7.3      ~
 面向国内市场出货        0.9      ~       8.9      ~
 面向出口市场出货        2.0      ~       5.4      ~
 库存                   -5.8      ~      -6.0      ~
 平均工厂开工率(%)       72.6             71.0
 服务业产出              2.8    0.4       2.5    0.2
 零售销售                1.6    0.0       0.5    3.2
 资本投资               22.8   12.9      19.5   -8.5
 建筑开工               18.0    3.7      22.3    8.0
 ^综合领先指标             ~    0.2         ~    0.5
  * 修正值
  ~ 暂无
  ^ 未经季节调整
  (完) (编译 许娜；审校 郑茵)
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