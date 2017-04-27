表格：韩国3月工业生产活动详细数据

《全球汇市》美元从六个月半月低位反弹，市场聚焦美联储会议记录
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
路透首尔4月28日 - 韩国政府周五公布的数据显示，韩国3月经季节 调整后工业生产较前月上升1.0%，摆脱前月下滑态势，但仍逊于预期。 以下为3月工业生产、零售销售及投资详细数据，除特别注明外，较 前月变动率经过季节调整。 3月 *2月 较上年同 较前 较上年同 较前 期 月 期 月 工业生产 3.0 1.0 6.7 -3.3 制造业工厂出货 1.4 ~ 7.3 ~ 面向国内市场出货 0.9 ~ 8.9 ~ 面向出口市场出货 2.0 ~ 5.4 ~ 库存 -5.8 ~ -6.0 ~ 平均工厂开工率(%) 72.6 71.0 服务业产出 2.8 0.4 2.5 0.2 零售销售 1.6 0.0 0.5 3.2 资本投资 22.8 12.9 19.5 -8.5 建筑开工 18.0 3.7 22.3 8.0 ^综合领先指标 ~ 0.2 ~ 0.5 * 修正值 ~ 暂无 ^ 未经季节调整 (完) (编译 许娜；审校 郑茵)
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
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路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。