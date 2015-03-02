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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 08:01 BJT

韩国数据：2月制造业PMI持平于51.1，齐平20个月高位

路透首尔3月2日 - 一项民间调查显示，韩国2月制造业活动和新出口订单均连续第二个月增长，引燃韩国经济反弹的希望。

Markit Economics数据显示，汇丰/Markit韩国2月经季节调整的制造业采购经理人指数(PMI)为51.1，齐平1月创下的20个月高位。

2月新出口订单分项指数为50.9，略低于1月的51.6，但仍高于50的荣枯分水岭。

另一项分项指数显示，产出价格在过去40个月中第39个月下降，显示物价持续面临下行压力。韩国正在争论是否可能陷入通缩。

韩国央行表示，经济成长会在当前季度反弹。2014年第四季经济成长急剧放缓至0.4%，远低于第三季的0.9%。(完)

(编译 杜明霞/张涛；审校 李婷仪)
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