版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 08:01 BJT

韩国数据：4月制造业活动进一步萎缩，PMI降至六个月低位

路透首尔5月4日 - 一项民间部门调查周一显示，韩国4月制造业活动和新出口订单双双连续第二个月萎缩，令韩国已然迟滞的经济复苏面临进一步风险。

Markit Economics数据显示，韩国4月制造业HSBC/Markit采购经理人指数(PMI)经季节调整后降至48.8，为去年10月以来最低水平，低于3月的49.2，意味着4月萎缩程度比3月更为严重。

该数据低于50意味着当月活动较前月萎缩。

新出口订单分项指数降至47.6，也是六个月最低水平。

决策者表示，近几周韩国经济增长出现积极迹象，受到民间消费的带动，预计第二季势头加强。

不过韩国经济为出口导向型，而今年出口一直疲软，因中国和欧洲自身的成长也面临问题。

上周五公布的数据显示，4月出口遭遇两年来最严重下滑，连续第四个月环比下降，因油价下跌且全球需求疲软。这突显出进一步出台激励举措的必要。

韩国央行3月意外降息25个基点，至1.75%。4月该行维持利率不变，下次会议在5月15日。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐