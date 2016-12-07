韩国官员称政治风险和市场震荡导致消费者信心下滑

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔12月7日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周三表示，受韩国政治领袖相关不确定性和金融市场震荡加剧影响，消费者信心正在下滑。
“生产和投资低迷，我们看到消费者信心下滑，因国内政治不确定性和美国总统大选后市场震荡增强，”柳一镐在与其他官员的会议上说。
柳一镐称，韩国政府将密切关注市场风险，包括美国利率变化和意大利公投影响。(完)
(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。