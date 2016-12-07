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国际财经 | 2016年 12月 7日 星期三 09:26 BJT

韩国官员称政治风险和市场震荡导致消费者信心下滑

路透首尔12月7日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周三表示，受韩国政治领袖相关不确定性和金融市场震荡加剧影响，消费者信心正在下滑。

“生产和投资低迷，我们看到消费者信心下滑，因国内政治不确定性和美国总统大选后市场震荡增强，”柳一镐在与其他官员的会议上说。

柳一镐称，韩国政府将密切关注市场风险，包括美国利率变化和意大利公投影响。(完)

(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)

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