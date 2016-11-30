韩国企划财政部长官称政治丑闻加剧经济下行风险

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔11月30日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周三称，国内政局加剧了经济的下行风险。
深陷丑闻风暴的韩国总统朴槿惠周二要求国会，拟定出让她交出权力的方式，以及她何时应该退下总统职位。
“到第三季时韩国经济表现一直不错，但现在复苏放缓，因国内外不确定性上升，”柳一镐称。
“现在经济面临更大的下行风险，因受最近政治局势影响，消费者和投资者信心下降。”(完)
(编译 王丽鑫；审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。