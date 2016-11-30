韩国企划财政部长官称政治丑闻加剧经济下行风险

路透首尔11月30日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周三称，国内政局加剧了经济的下行风险。

深陷丑闻风暴的韩国总统朴槿惠周二要求国会，拟定出让她交出权力的方式，以及她何时应该退下总统职位。

“到第三季时韩国经济表现一直不错，但现在复苏放缓，因国内外不确定性上升，”柳一镐称。

“现在经济面临更大的下行风险，因受最近政治局势影响，消费者和投资者信心下降。”(完)