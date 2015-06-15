更新版 1-韩国经济：政府考虑制定追加预算，应对MERS疫情的负面影响

“尽管目前MERS对经济的整体影响有限，但如果疫情长期持续，经济增长面临的不利因素将会扩大，”企划财政部在今天稍早发布的声明中称。

“我们将继续保持扩张性的宏观经济政策，直至复苏真正稳固。”

崔炅焕并称，当前的状况还没有达到制定追加预算的法定条件，需要更多时间观察疫情爆发对经济的影响。

“即便MERS疫情的影响被降低，毫无疑问，经济中的某些部分已经受创，”崔炅焕说。

随着MERS病毒迅速蔓延，包括韩国执政党新世界党党首金武星在内的议员都呼吁政府制定追加预算，以限制疫情对经济产生的影响。

“现在是政府对民众的要求积极做出回应的时候，因为亟需宏观政策将疫情对经济的影响降至最小化，并改善公共安全，”金武星在党内会议上称。

上周韩国央行降息至纪录低点1.5%，称这次降息的主要原因是MERS对需求的风险扩大。这是韩国央行自去年8月以来第四次降息。(完)