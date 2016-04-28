焦点：韩国推出微型刺激政策以支持经济增长

路透首尔4月28日 - 韩国企划财政部周四表示，已经扩大了今年的支出计划，以激活经济并提前应对增长面临的风险。

企划财政部声明称，与此同时，央行将使货币政策保持“灵活”，以支持经济活动和保持金融稳定。

2016年政府计划支出预算金额的96.4%，高于原先计划的95.9%。

“我们通过积极应对，避免了经济急剧下降，但民间部门的动能依然疲弱，”企划财政部称。

企划财政部称，今年迄今累积的税收令人满意，使政府有加快支出的余地。

声明称，韩国政府上半年预算支出目标将从268.6万亿韩元提高至275.2万亿韩元(2,399.7亿美元)。

这样的话，386.4万亿韩元的全年预算支出计划留给下半年的将少于半数。

为了避免支出紧张，政府表示将扩大国营企业的投资，并鼓励地方政府编制追加预算。

**迷你刺激**

韩国还计划把放宽抵押贷款规则的日落条款从今年延长至明年7月底，以维持房屋市场的活力。

2014年首次放宽抵押贷款规则，当年家庭借款急剧增加。

虽然借款速度已经趋于稳定，但仍然保持上升势头。

这意味着韩国人将可以再享受一年，放松后分别为70%和60%的贷款与估值比率以及债务与收入比率限制。

不过，政府表示，考虑到人口迅速老龄化等其他制约因素，单凭支持供应面增长的措施或许不足以缓解风险。

为了解决这一问题，政府将对投资非传统行业，例如物联网(Internet of Things)开发的企业实施新的税收优惠，以鼓励企业在新行业追求获利。

“受过多规定和不确定性的制约，韩国投资一直低迷。与我们未来生活直接相关的研发投资自2013年以来收缩地特别迅速，”企划财政部称。

韩国央行的数据显示，2015年对知识产权产品的投资仅增长1.5%，为1998年亚洲金融危机以来的最慢增速。1998年对知识产权产品的投资下降4.0%。

企划财政部还证实，可能会将韩国股票交易所和外汇市场的交易时间从目前的六小时延长30分钟，这与企划财政部官员之前向路透表示的一致。(完)