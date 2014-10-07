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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 11:11 BJT

韩国经济：央行总裁李柱烈认为，经济没有出现通缩

路透首尔10月7日 - 韩国央行总裁李柱烈周二表示，韩国经济没有出现通缩，但正经历一段持续的低通胀和低增长状态。

李柱烈在接受议会质询时做出上述讲话。

当一位议员问道，他是否认为货币政策在促进经济方面发挥了很大作用时，他回答说预期的效果很弱。(完)

(编译 李春喜 审校 张荻)
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