韩国经济：现在谈论是否需要更多刺激举措为时尚早--企划财政部长官

路透首尔5月3日 - 韩国企划财政部长周日表示，今年经济增长率可能与2014年的3.3%相仿，决策者可能要等到6月底再评估是否需要出台更多刺激举措。

韩国企划财政部长官崔炅焕在亚洲发展银行阿塞拜疆会议的间歇称，2015年的增长率是基于保守估计，低于该企划财政部的3.8%目标，但高于央行的预测。韩国央行上月将增长预测从3.4%下调至3.1%。

“在观察上半年趋势后，到6月底时决定目前的扩张性政策是应该进一步扩大还是维持不变，是比较适当的，”韩国媒体援引崔炅焕的讲话报导。

崔炅焕称，追加预算以提振支出的提案遭到一些反对，因担心会增加政府债务。

企划财政部通常在6月底前后调整经济增长及其他目标。(完)