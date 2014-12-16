韩国数据：11月PPI同比下跌0.9%，因油价骤降

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透首尔12月17日 - 韩国央行周三公布的数据显示，韩国11月生产者物价指数(PPI)连续第四个月同比下跌，跌速较10月更快，因全球油价下滑。
央行数据显示，11月PPI按年下跌0.9%，10月同比下跌0.8%，且追平今年2月录得的0.9%的同比跌幅。
11月PPI同比下跌，是因为工业产品价格下滑。工业产品价格在PPI的占比最大。其他主要分项产品物价指数同比上升。
在工业产品价格中，煤炭和石油产品价格指数11月同比下跌17.2%，因油价在11月暴跌逾20%。
11月PPI按月下滑0.3%，10月按月下跌0.7%。
全球油价下跌是今年韩国通胀保持在低位的主要原因，该国通胀仍远低于央行设定的2.5-3.5%目标区间的低端。
尽管韩国央行上周维持利率在2%不变，但多数分析师预计，明年初央行将降息一次，因为物价压力仍然很低，且经济复苏缓慢。
下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):
11月 *10月 11月 *10月
(较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI -0.3 -0.7 -0.9 -0.8 主要类别
农渔林产品 2.2 -3.8 2.3 0.6
工业产品 -0.6 -1.0 -2.8 -2.6
电力,自来水,燃气 -0.1 0.1 4.0 4.9
服务业 0.0 0.0 1.6 1.5
注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占 61.54%，服务业占29.15%，农渔产品则占3.15%，水、电和气油占5.92%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申