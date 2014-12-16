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货币新闻 | 2014年 12月 17日 星期三 05:19 BJT

韩国数据：11月PPI同比下跌0.9%，因油价骤降

路透首尔12月17日 - 韩国央行周三公布的数据显示，韩国11月生产者物价指数(PPI)连续第四个月同比下跌，跌速较10月更快，因全球油价下滑。

　　央行数据显示，11月PPI按年下跌0.9%，10月同比下跌0.8%，且追平今年2月录得的0.9%的同比跌幅。

11月PPI同比下跌，是因为工业产品价格下滑。工业产品价格在PPI的占比最大。其他主要分项产品物价指数同比上升。

在工业产品价格中，煤炭和石油产品价格指数11月同比下跌17.2%，因油价在11月暴跌逾20%。

11月PPI按月下滑0.3%，10月按月下跌0.7%。

全球油价下跌是今年韩国通胀保持在低位的主要原因，该国通胀仍远低于央行设定的2.5-3.5%目标区间的低端。

尽管韩国央行上周维持利率在2%不变，但多数分析师预计，明年初央行将降息一次，因为物价压力仍然很低，且经济复苏缓慢。

下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):

11月 *10月 11月 *10月

(较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI -0.3 -0.7 -0.9 -0.8 主要类别

农渔林产品 2.2 -3.8 2.3 0.6

工业产品 -0.6 -1.0 -2.8 -2.6

电力,自来水,燃气 -0.1 0.1 4.0 4.9

服务业 0.0 0.0 1.6 1.5

注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占 61.54%，服务业占29.15%，农渔产品则占3.15%，水、电和气油占5.92%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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