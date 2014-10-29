更新版 1-韩国经济：总统警告经济虽有好转迹象，但仍有陷入长期低迷风险

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* 低增长、低通胀及疲弱日圆是经济面临的风险

* 总统朴槿惠称现在是重建经济的“黄金时期”

* 2014年GDP增幅料提升至3.5%左右

路透首尔10月29日 - 韩国总统朴槿惠周三表示，韩国经济虽然出现一些好转迹象，但仍处在危机中，并警告该国经济可能陷入长期低迷。

电视转播朴槿惠在国会就明年预算案发表的讲话称，低增长、低通胀以及日圆 疲软是韩国经济和企业面临的三大风险。

“我们处在实现再次快速发展与陷入迟滞的十字路口，这是重建经济的黄金时期，”朴槿惠称，同时也表示对于依赖出口的韩国经济，人口老龄化是一个风险。

朴槿惠称，今年韩国经济增长料从去年的3%提高至3.5%左右的水平，就业率则从64%上升至65%。

她再次表示，将致力于使经济从目前的以三星电子 和现代汽车 等大型制造业为主，向制造业和服务业并举的更均衡模式转型。

“我们必须让内需和出口、企业和家庭、制造业和服务业增长更加均衡，以实现持续经济增长，”她称。

韩国政府已向议会递交明年的预算案待审批，其中包括财政支出较今年增加5.7%，至376.0万亿(兆)韩元(3,593.6亿美元)的计划。

韩国财政年度始于1月1日，议会将在12月2日之前最终批复预算案，不过以前经常错过这一截止日期。