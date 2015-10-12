韩国数据：9月进口物价连续第37个月同比下跌，因油价下滑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔10月13日 - 韩国央行周二公布的数据显示，9月进口物价连续第37个月同比下跌，因全球油价下滑，抵消了韩元兑美元贬值带来的影响。
韩国央行称，9月以韩元计进口物价较上年同期下降13%，为去年12月以来最小降幅，且略低于8月同比跌幅13.6%。
根据央行数据，9月美元兑韩元较去年同期大涨了14.7%，但油价同比暴跌了52.6%，拖累了进口物价。
在进口类别中，原材料进口价格降幅最大，9月同比下降35.1%，同8月的35.8%降幅相若。
9月以韩元计出口物价较上年同期下跌1.9%，8月同比下跌1.6%。 9月出口物价较之前一个月小跌0.6%，扭转了8月0.6%的环比升幅。
以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：
^9月 8月 7月 6月 5月
进口物价
较上年同期(%) -13.0 -13.6 -14.0 -14.1 -14.6
较上月(%) -0.5 -0.4 -0.4 +0.6 +1.3
出口物价
较上年同期(%) -1.9 -1.6 -2.0 -2.2 -3.5
较上月(%) -0.6 +0.6 +0.5 +1.2 +1.1
^ 有待修订(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”