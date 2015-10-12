韩国数据：9月进口物价连续第37个月同比下跌，因油价下滑

路透首尔10月13日 - 韩国央行周二公布的数据显示，9月进口物价连续第37个月同比下跌，因全球油价下滑，抵消了韩元兑美元贬值带来的影响。

韩国央行称，9月以韩元计进口物价较上年同期下降13%，为去年12月以来最小降幅，且略低于8月同比跌幅13.6%。

根据央行数据，9月美元兑韩元较去年同期大涨了14.7%，但油价同比暴跌了52.6%，拖累了进口物价。

在进口类别中，原材料进口价格降幅最大，9月同比下降35.1%，同8月的35.8%降幅相若。

9月以韩元计出口物价较上年同期下跌1.9%，8月同比下跌1.6%。 9月出口物价较之前一个月小跌0.6%，扭转了8月0.6%的环比升幅。

以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：

^9月 8月 7月 6月 5月

进口物价

较上年同期(%) -13.0 -13.6 -14.0 -14.1 -14.6

较上月(%) -0.5 -0.4 -0.4 +0.6 +1.3

出口物价

较上年同期(%) -1.9 -1.6 -2.0 -2.2 -3.5

较上月(%) -0.6 +0.6 +0.5 +1.2 +1.1