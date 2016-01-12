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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 07:15 BJT

韩国数据：12月进口物价同比跌幅为13个月来最小

该名官员称，油价也是进口物价跌势放缓的一个因素，12月迪拜原油较上年同期跌42%，降幅低于11月的46%。

进口物价数据被视为衡量通胀的一个指标。韩国12月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长1.3%，为16个月高位，但全年平均只增长0.7%。

数据还显示，12月以韩元计的出口物价较上年同期下跌6.0%，11月下滑8.6%。

2015年全年，进口物价较上年跌15.3%，出口物价下跌5.2%。

以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：

^12月 11月　 10月　 9月　 8月

进口物价

较上年同期(%) -11.9 -15.6 -14.9 13.1 -13.6

较上月(%) -1.0 -1.7 -3.1 -0.6 -0.4

出口物价

较上年同期(%) -6.0 -8.6 -6.5 -2.1 -1.6

较上月(%) +0.3 -1.1 -3.8 -0.8 +0.6

注：^有待修正。(完)

(编译 汪红英/王丽鑫；审校 张若琪/王兴亚)

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