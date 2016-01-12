韩国数据：12月进口物价同比跌幅为13个月来最小

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
该名官员称，油价也是进口物价跌势放缓的一个因素，12月迪拜原油较上年同期跌42%，降幅低于11月的46%。
进口物价数据被视为衡量通胀的一个指标。韩国12月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长1.3%，为16个月高位，但全年平均只增长0.7%。
数据还显示，12月以韩元计的出口物价较上年同期下跌6.0%，11月下滑8.6%。
2015年全年，进口物价较上年跌15.3%，出口物价下跌5.2%。
以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：
^12月 11月 10月 9月 8月
进口物价
较上年同期(%) -11.9 -15.6 -14.9 13.1 -13.6
较上月(%) -1.0 -1.7 -3.1 -0.6 -0.4
出口物价
较上年同期(%) -6.0 -8.6 -6.5 -2.1 -1.6
较上月(%) +0.3 -1.1 -3.8 -0.8 +0.6
注：^有待修正。(完)
(编译 汪红英/王丽鑫；审校 张若琪/王兴亚)
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