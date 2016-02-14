韩国数据：1月进口物价同比跌幅为22个月来最小

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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央行官员称，韩元兑美元1月贬值10.4%，对进口物价的影响最大。韩元自去年末以来一路下跌，因美国升息且中国股市波动促使投资者涌向避险资产。
该官员表示，国际油价持续下跌缓解了韩元走软带来的上行压力，1月油价同比下跌41.3%。
数据还显示同样以韩元计的出口物价1月同比下跌1.3%，12月修正值为下降6.2%。
以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：
^1月 12月 11月 10月 9月
进口物价
较上年同期(%) -6.1 -12.0 -15.6 -14.9 -13.0
较上月(%) -1.3 -1.1 -1.7 -3.1 -0.6
出口物价
较上年同期(%) -1.3 -6.2 -8.6 -6.5 -2.1
较上月(%) +0.6 +0.1 -1.1 -3.8 -0.8
注：^有待修正。(完)
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