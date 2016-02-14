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亚洲 | 2016年 2月 15日 星期一 07:13 BJT

韩国数据：1月进口物价同比跌幅为22个月来最小

央行官员称，韩元兑美元1月贬值10.4%，对进口物价的影响最大。韩元自去年末以来一路下跌，因美国升息且中国股市波动促使投资者涌向避险资产。

该官员表示，国际油价持续下跌缓解了韩元走软带来的上行压力，1月油价同比下跌41.3%。

数据还显示同样以韩元计的出口物价1月同比下跌1.3%，12月修正值为下降6.2%。

以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：

^1月 12月 11月　 10月　 9月

进口物价

较上年同期(%) -6.1 -12.0 -15.6 -14.9 -13.0

较上月(%) -1.3 -1.1 -1.7 -3.1 -0.6

出口物价

较上年同期(%) -1.3 -6.2 -8.6 -6.5 -2.1

较上月(%) +0.6 +0.1 -1.1 -3.8 -0.8

注：^有待修正。(完)

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