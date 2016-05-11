韩国数据：韩国4月进口价格跌幅较3月略有放缓，出口价格跌幅扩大

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透首尔5月12日 - 韩国央行周四发布的数据显示，韩国4月进口价格降幅年率比3月小幅缩窄，这可能允许央行在低通胀情况下维持宽松货币政策。
韩国央行数据显示，4月以韩元计价的进口价格较去年同期下跌7.2%，延续了自2012年9月开始纪录数据以来最长的跌势。
3月进口价格下降7.6%，之前公布的降幅为7.7%。
4月以韩元计价的出口价格较去年同期下跌5.7%，3月修正后为下跌4.2%。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。