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亚洲 | 2016年 5月 12日 星期四 05:39 BJT

韩国数据：韩国4月进口价格跌幅较3月略有放缓，出口价格跌幅扩大

路透首尔5月12日 - 韩国央行周四发布的数据显示，韩国4月进口价格降幅年率比3月小幅缩窄，这可能允许央行在低通胀情况下维持宽松货币政策。

韩国央行数据显示，4月以韩元计价的进口价格较去年同期下跌7.2%，延续了自2012年9月开始纪录数据以来最长的跌势。

3月进口价格下降7.6%，之前公布的降幅为7.7%。

4月以韩元计价的出口价格较去年同期下跌5.7%，3月修正后为下跌4.2%。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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