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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 05:11 BJT

韩国数据：7月生产者物价指数同比跌2.4%，降幅为2014年12月来最低－央行

路透首尔8月19日 - 韩国央行周五公布的数据显示，韩国7月生产者
物价指数(PPI)按年和按月均下跌，因能源价格下降和工业商品价格下滑
，显示通胀将持续低迷。
            
    韩国央行称，7月生产者物价较上年同期下跌2.4%，6月同比降幅2.7%
，为2014年12月来最低。
        
    7月PPI较6月小跌0.1%，6月按月上升0.2%。
    
    下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):

                          *7月    6月    *7月   6月
                        (较前月变动率) (较上年同期变动率)
    PPI                   -0.1     0.2    -2.4    -2.7 
    主要类别
      农渔林产品           0.6    -1.8    -1.2     0.3
      工业产品            -0.1     0.5    -4.0    -4.8
      电力,自来水,燃气    -2.0     0.0    -8.7    -7.3 
      服务业               0.1     0.1     1.1     1.2  

    ＊数据还会有修正

    注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占54.
66%，服务业占35.64%，农渔产品则占3.42%，水、电和气油占6.03%。(完
)
  
 (编译 利棣儿;审校 李军)

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