韩国数据：7月生产者物价指数同比跌2.4%，降幅为2014年12月来最低－央行

路透首尔8月19日 - 韩国央行周五公布的数据显示，韩国7月生产者 物价指数(PPI)按年和按月均下跌，因能源价格下降和工业商品价格下滑 ，显示通胀将持续低迷。 韩国央行称，7月生产者物价较上年同期下跌2.4%，6月同比降幅2.7% ，为2014年12月来最低。 7月PPI较6月小跌0.1%，6月按月上升0.2%。 下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整): *7月 6月 *7月 6月 (较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI -0.1 0.2 -2.4 -2.7 主要类别 农渔林产品 0.6 -1.8 -1.2 0.3 工业产品 -0.1 0.5 -4.0 -4.8 电力,自来水,燃气 -2.0 0.0 -8.7 -7.3 服务业 0.1 0.1 1.1 1.2 ＊数据还会有修正 注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占54. 66%，服务业占35.64%，农渔产品则占3.42%，水、电和气油占6.03%。(完 ) (编译 利棣儿;审校 李军)