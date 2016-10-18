版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 05:11 BJT

韩国数据：9月生产者物价指数同比跌1.1%，降幅为近两年最低－央行

路透首尔10月19日 - 韩国央行周三公布的数据显示，韩国9月生产者
物价指数(PPI)连续第26个月同比下跌，但降幅为近两年最低。

    韩国央行称，9月生产者物价较上年同期下跌1.1%，8月同比跌幅修正
后为1.8%。
    
    2月PPI同比跌幅开始缩小，当月下跌3.4%，9月同比跌幅为2014年11
月来最低。
        
    9月PPI较8月上升0.2%，连续第二个月上升，8月按月升0.1%。
    
    下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):

                          *9月    8月    *9月   8月
                        (较前月变动率) (较上年同期变动率)
    PPI                    0.2     0.1    -1.1    -1.8
    主要类别
      农渔林产品           5.4     6.5    14.2     5.0
      工业产品             0.0    -0.4    -2.7    -3.5
      电力,自来水,燃气    -0.1     0.4    -9.4    -7.9
      服务业               0.1     0.2     1.4     1.3  

    ＊数据还会有修正

    注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占54.
66%，服务业占35.64%，农渔产品则占3.42%，水、电和气油占6.03%。(完
)
  
 (编译 利棣儿; 审校 母红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐