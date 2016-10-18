韩国数据：9月生产者物价指数同比跌1.1%，降幅为近两年最低－央行

路透首尔10月19日 - 韩国央行周三公布的数据显示，韩国9月生产者 物价指数(PPI)连续第26个月同比下跌，但降幅为近两年最低。 韩国央行称，9月生产者物价较上年同期下跌1.1%，8月同比跌幅修正 后为1.8%。 2月PPI同比跌幅开始缩小，当月下跌3.4%，9月同比跌幅为2014年11 月来最低。 9月PPI较8月上升0.2%，连续第二个月上升，8月按月升0.1%。 下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整): *9月 8月 *9月 8月 (较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI 0.2 0.1 -1.1 -1.8 主要类别 农渔林产品 5.4 6.5 14.2 5.0 工业产品 0.0 -0.4 -2.7 -3.5 电力,自来水,燃气 -0.1 0.4 -9.4 -7.9 服务业 0.1 0.2 1.4 1.3 ＊数据还会有修正 注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占54. 66%，服务业占35.64%，农渔产品则占3.42%，水、电和气油占6.03%。(完 ) (编译 利棣儿; 审校 母红)