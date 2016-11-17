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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 05:09 BJT

韩国数据：10月生产者物价指数同比跌0.2%，降幅为逾两年最低－央行

路透首尔11月18日 - 韩国央行周五公布的数据显示，韩国10月生产
者物价指数(PPI)连续第27个月同比下跌，但降幅为逾两年最低。

    韩国央行称，10月生产者物价较上年同期下跌0.2%，9月同比跌幅为1
.1%。
    
    10月同比跌幅为2014年8月来最低，该月同比跌幅也为0.2%。
            
    10月PPI较9月上升0.2%，9月按月也为上升0.2%。
    
    下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):

                          *10月    9月    *10月   9月
                        (较前月变动率) (较上年同期变动率)
    PPI                    0.2     0.2    -0.2    -1.1
    主要类别
      农渔林产品           -5.4     5.5    12.9    14.3
      工业产品              0.6     0.0    -1.1    -2.7
      电力,自来水,燃气      2.0    -0.1    -8.2    -9.4
      服务业                0.1     0.1     1.3     1.4 

    ＊数据还会有修正

    注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占54.
66%，服务业占35.64%，农渔产品则占3.42%，水、电和气油占6.03%。(完
)
  
 (编译 刘静; 审校 李军)

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