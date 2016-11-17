韩国数据：10月生产者物价指数同比跌0.2%，降幅为逾两年最低－央行

路透首尔11月18日 - 韩国央行周五公布的数据显示，韩国10月生产 者物价指数(PPI)连续第27个月同比下跌，但降幅为逾两年最低。 韩国央行称，10月生产者物价较上年同期下跌0.2%，9月同比跌幅为1 .1%。 10月同比跌幅为2014年8月来最低，该月同比跌幅也为0.2%。 10月PPI较9月上升0.2%，9月按月也为上升0.2%。 下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整): *10月 9月 *10月 9月 (较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI 0.2 0.2 -0.2 -1.1 主要类别 农渔林产品 -5.4 5.5 12.9 14.3 工业产品 0.6 0.0 -1.1 -2.7 电力,自来水,燃气 2.0 -0.1 -8.2 -9.4 服务业 0.1 0.1 1.3 1.4 ＊数据还会有修正 注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占54. 66%，服务业占35.64%，农渔产品则占3.42%，水、电和气油占6.03%。(完 ) (编译 刘静; 审校 李军)