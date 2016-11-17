韩国数据：10月生产者物价指数同比跌0.2%，降幅为逾两年最低－央行

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔11月18日 - 韩国央行周五公布的数据显示，韩国10月生产 者物价指数(PPI)连续第27个月同比下跌，但降幅为逾两年最低。 韩国央行称，10月生产者物价较上年同期下跌0.2%，9月同比跌幅为1 .1%。 10月同比跌幅为2014年8月来最低，该月同比跌幅也为0.2%。 10月PPI较9月上升0.2%，9月按月也为上升0.2%。 下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整): *10月 9月 *10月 9月 (较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI 0.2 0.2 -0.2 -1.1 主要类别 农渔林产品 -5.4 5.5 12.9 14.3 工业产品 0.6 0.0 -1.1 -2.7 电力,自来水,燃气 2.0 -0.1 -8.2 -9.4 服务业 0.1 0.1 1.3 1.4 ＊数据还会有修正 注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占54. 66%，服务业占35.64%，农渔产品则占3.42%，水、电和气油占6.03%。(完 ) (编译 刘静; 审校 李军)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。