韩国数据：11月生产者物价指数同比升0.7%，为2014年7月以来首次-央行

路透首尔12月20日 - 韩国央行周二公布的数据显示，韩国11月生产 者物价指数(PPI)同比上涨，为2014年中以来首次，因全球油价上涨。 韩国央行称，11月生产者物价较上年同期上涨0.7%，为2014年7月以 来的首次上涨，10月修正后为同比下降0.1%，前值为下降0.2%。 11月PPI较上月上升0.4%，10月修正后为为按月上升0.3%，前值为上 升0.2%。 下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整): *11月 10月 *11月 10月 (较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI 0.4 0.3 0.7 -0.1 主要类别 农渔林产品 -2.3 -5.5 8.1 12.9 工业产品 0.7 0.6 0.5 -1.0 电力,自来水,燃气 1.9 2.0 -6.4 -8.2 服务业 0.0 0.1 1.3 1.4 ＊数据还会有修正 注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占54. 66%，服务业占35.64%，农渔产品则占3.42%，水、电和气油占6.03%。(完 ) (编译 刘静; 审校 母红)