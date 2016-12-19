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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 05:09 BJT

韩国数据：11月生产者物价指数同比升0.7%，为2014年7月以来首次-央行

路透首尔12月20日 - 韩国央行周二公布的数据显示，韩国11月生产
者物价指数(PPI)同比上涨，为2014年中以来首次，因全球油价上涨。

    韩国央行称，11月生产者物价较上年同期上涨0.7%，为2014年7月以
来的首次上涨，10月修正后为同比下降0.1%，前值为下降0.2%。
                
    11月PPI较上月上升0.4%，10月修正后为为按月上升0.3%，前值为上
升0.2%。
    
    下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):

                          *11月    10月    *11月   10月
                        (较前月变动率) (较上年同期变动率)
    PPI                    0.4     0.3     0.7    -0.1 
    主要类别
      农渔林产品           -2.3    -5.5     8.1    12.9 
      工业产品              0.7     0.6     0.5    -1.0
      电力,自来水,燃气      1.9     2.0    -6.4    -8.2
      服务业                0.0     0.1     1.3     1.4

    ＊数据还会有修正

    注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占54.
66%，服务业占35.64%，农渔产品则占3.42%，水、电和气油占6.03%。(完
)
  
 (编译 刘静; 审校 母红)

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