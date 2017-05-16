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亚洲 | 2017年 5月 17日 星期三 05:07 BJT

韩国数据：4月进口物价同比增速为三个月最快，因油价跳升

    路透首尔5月17日 - 韩国央行周三公布的数据显示，4月以韩元计算
的进口物价升速为三个月最快，因全球油价大涨。
    
    韩国央行发布，4月以韩元计进口物价同比上升9.3%，3月修正后为同
 比上升6.8%。
    
    韩国央行将进口物价大涨归因于全球油价上涨，以及原材料进口价格
跳升34.0%。
    
    4月以韩元计出口物价则较上年同期上升8.7%，3月为同比上升5.0%。

    以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：

                    4月     *3月    2月　  1月　  12月
进口物价
    较上年同期(%)  +9.3    +6.8      +9.2   +13.3    +9.2
    较上月(%)      +0.5    -2.2      -2.1    +2.2    +4.2
    出口物价
    较上年同期(%)  +8.7    +5.0      +5.1    +7.4    +6.6
    较上月(%)      +0.5    -1.3      -1.4    +1.2    +3.1

    注：*为修正后数据。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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