韩国数据：4月进口物价同比增速为三个月最快，因油价跳升

路透首尔5月17日 - 韩国央行周三公布的数据显示，4月以韩元计算 的进口物价升速为三个月最快，因全球油价大涨。 韩国央行发布，4月以韩元计进口物价同比上升9.3%，3月修正后为同 比上升6.8%。 韩国央行将进口物价大涨归因于全球油价上涨，以及原材料进口价格 跳升34.0%。 4月以韩元计出口物价则较上年同期上升8.7%，3月为同比上升5.0%。 以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)： 4月 *3月 2月 1月 12月 进口物价 较上年同期(%) +9.3 +6.8 +9.2 +13.3 +9.2 较上月(%) +0.5 -2.2 -2.1 +2.2 +4.2 出口物价 较上年同期(%) +8.7 +5.0 +5.1 +7.4 +6.6 较上月(%) +0.5 -1.3 -1.4 +1.2 +3.1 注：*为修正后数据。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)