韩国央行连续第11个月维持利率不变 符合市场预期

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透首尔5月13日 - 韩国央行周五连续第11个月维持指标利率不变，符合市场预期。
市场人士认为，韩国央行在等待更多数据出炉后，才能决定是否再次降息以支持经济。
韩国央行一媒体官员表示，央行货币政策委员会维持基准利率在1.50%不变，但未做详细说明。央行总裁李柱烈将于0220GMT召开记者会。
投资者将关注该记者会，以搜寻央行未来政策方向的线索，特别是要确定周五的利率决议是否获得一致通过，因为有四名央行委员是首次参加政策会议。
“我认为央行今日按兵不动有两个原因。首先，并没有就结构性改革问题作出决定。其次，距上次政策决定仅隔了三周零三天，而且这次会议有新委员加入，因此很难在如此短的时间内就调整政策达成一致，”现代证券固定收益分析师Shin Eol称。
本周公布的路透调查显示，受访的26位分析师中有24人预期，韩国央行周五会维持政策利率在1.5%不变，但大多数受访者预计央行很快会降息。
利率决定公布后，韩元兑美元KRW=扳回部分失地，0112GMT时下跌0.6%。三年期韩国公债6月期约KTBc1跌0.06点，至110.36。
复苏之路崎岖不平，第一季民间消费低迷，同时出口也自去年以来下滑，因此经济很难获得增长动力。
在这样黯淡的形势下，要求央行行动的呼声日益高涨。韩国航运和造船业重组只是让这种压力变得更大，因为这些行业可能面临信贷紧缩，央行会料提供资金以避免这种情况发生。
韩国消费者物价指数(CPI)、利率和信心图表：
(完)
(编译 徐文焰/许娜；审校 龚芳/郑茵)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。