韩国央行连续第11个月维持利率不变 符合市场预期

路透首尔5月13日 - 韩国央行周五连续第11个月维持指标利率不变，符合市场预期。

市场人士认为，韩国央行在等待更多数据出炉后，才能决定是否再次降息以支持经济。

韩国央行一媒体官员表示，央行货币政策委员会维持基准利率在1.50%不变，但未做详细说明。央行总裁李柱烈将于0220GMT召开记者会。

投资者将关注该记者会，以搜寻央行未来政策方向的线索，特别是要确定周五的利率决议是否获得一致通过，因为有四名央行委员是首次参加政策会议。

“我认为央行今日按兵不动有两个原因。首先，并没有就结构性改革问题作出决定。其次，距上次政策决定仅隔了三周零三天，而且这次会议有新委员加入，因此很难在如此短的时间内就调整政策达成一致，”现代证券固定收益分析师Shin Eol称。

本周公布的路透调查显示，受访的26位分析师中有24人预期，韩国央行周五会维持政策利率在1.5%不变，但大多数受访者预计央行很快会降息。

利率决定公布后，韩元兑美元KRW=扳回部分失地，0112GMT时下跌0.6%。三年期韩国公债6月期约KTBc1跌0.06点，至110.36。

复苏之路崎岖不平，第一季民间消费低迷，同时出口也自去年以来下滑，因此经济很难获得增长动力。

在这样黯淡的形势下，要求央行行动的呼声日益高涨。韩国航运和造船业重组只是让这种压力变得更大，因为这些行业可能面临信贷紧缩，央行会料提供资金以避免这种情况发生。

韩国消费者物价指数(CPI)、利率和信心图表：

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