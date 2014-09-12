韩国央行：总裁称周五的利率决定并非一致通过

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透首尔9月12日 - 韩国央行总裁李柱烈在记者会上表示，周五维持利率在2.25%不变的决定并非一致通过。
他称，一位委员对维持利率不变投了反对票。
李柱烈还指出，并不认为韩国经济进入通缩阶段；正密切关注最近日圆/韩元的跌势。(完)
(编译 杜明霞；审校 李爽)
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)