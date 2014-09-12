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货币新闻 | 2014年 9月 12日 星期五 10:40 BJT

韩国央行：总裁称周五的利率决定并非一致通过

路透首尔9月12日 - 韩国央行总裁李柱烈在记者会上表示，周五维持利率在2.25%不变的决定并非一致通过。

他称，一位委员对维持利率不变投了反对票。

李柱烈还指出，并不认为韩国经济进入通缩阶段；正密切关注最近日圆/韩元的跌势。(完)

(编译 杜明霞；审校 李爽)
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