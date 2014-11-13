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货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 10:05 BJT

韩国央行：维持利率不变，符合市场预期

路透访问33名分析师全部预计，该行在10月降息后将维持七天回购利率不变。对于央行下一举措，14名分析师预计为降息，10名预计升息。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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