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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 09:18 BJT

韩国央行：连续第二个月维持利率在2%不变，符合预期

路透首尔12月11日 - 韩国央行周四连续第二个月维持利率不变，符合预期，该央行正在观察今年两次降息的影响并关注外部状况。

一名媒体官员称，韩国央行货币政策委员会维持指标利率 在2.00%不变，但没有详述。央行总裁李柱烈将在0220GMT召开记者会。

此前路透访问的31名分析师中除一名外全部预期，韩国央行周四维持利率不变。不过，大多数分析师预计该央行明年年初再次降息。 (完)

(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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