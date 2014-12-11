新闻稿：韩国央行维持利率不变，预期经济将逐渐改善

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
展望未来，在支持经济成长复苏的同时，委员会执行的货币政策将使物价在中期内保持稳定，并关注金融稳定性。在这一过程中，将密切关注外部风险因素，比如主要国家货币政策的变动、以及家庭债务和资本流动的趋势等。
**当前韩国经济发展**
国内经济活动复苏动能似乎并不强，衡量信心的指标疲弱。
10月制造业产出下滑，消费等国内需求以及工厂投资的改善程度不足。
11月总出口低于去年同期，与工作日减少的情况相符，但日均出口较上年同期增加。
未来几个月，受美国经济复苏和国际油价下滑提振，韩国经济料将逐步改善，不过改善步伐会较温和。然而，消费和投资信心延迟恢复，汇率波动性加大，均有可能成为不稳定因素。
消费者通胀率预计将在很长一段时间保持低位，主要受益于国际油价下跌。
经常帐预计将保持盈余趋势。(完)
(编译 洪曦/许娜/杜明霞；审校 张涛/孙茉莉)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美