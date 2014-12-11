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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 10:30 BJT

新闻稿：韩国央行维持利率不变，预期经济将逐渐改善

展望未来，在支持经济成长复苏的同时，委员会执行的货币政策将使物价在中期内保持稳定，并关注金融稳定性。在这一过程中，将密切关注外部风险因素，比如主要国家货币政策的变动、以及家庭债务和资本流动的趋势等。

**当前韩国经济发展**

国内经济活动复苏动能似乎并不强，衡量信心的指标疲弱。

10月制造业产出下滑，消费等国内需求以及工厂投资的改善程度不足。

11月总出口低于去年同期，与工作日减少的情况相符，但日均出口较上年同期增加。

未来几个月，受美国经济复苏和国际油价下滑提振，韩国经济料将逐步改善，不过改善步伐会较温和。然而，消费和投资信心延迟恢复，汇率波动性加大，均有可能成为不稳定因素。

消费者通胀率预计将在很长一段时间保持低位，主要受益于国际油价下跌。

经常帐预计将保持盈余趋势。(完)

(编译 洪曦/许娜/杜明霞；审校 张涛/孙茉莉)
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