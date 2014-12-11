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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 10:35 BJT

韩国央行：12月利率决定获得一致通过--总裁李柱烈

路透首尔12月11日 - 韩国央行总裁李柱烈在新闻发布会上称，央行委员会周四一致决定，第二个月维持政策利率 在2.00%不变。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
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