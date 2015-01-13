路透调查：韩国央行1月料按兵不动，但可能将很快降息

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
公债价格周一上涨，此前韩国总统朴槿惠表示政策当局将透过彼此的 合作及时回应利率问题，但之后总统助手澄清此番言论被误读。 韩国财长和央行总裁均在新年里表示，全球油价下跌将给全球第五大 原油进口国--韩国带来正面影响。 两人还都对韩国可能很快陷入通缩的风险不以为意，称当前低通胀缘 于供应面、而非需求面因素。韩国12月通胀率降至逾15年低位。 另一份由韩国金融投资协会(Korea Financial Investment Associat ion)进行的债市调查显示，96.4%的受访者预计本周利率将维持不变，反 映出对家庭债务增加的担忧。(完) (编译 杜明霞/戴素萍/许娜；审校 龚芳/张荻、徐文焰)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。