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货币新闻 | 2015年 1月 13日 星期二 10:37 BJT

路透调查：韩国央行1月料按兵不动，但可能将很快降息

公债价格周一上涨，此前韩国总统朴槿惠表示政策当局将透过彼此的
合作及时回应利率问题，但之后总统助手澄清此番言论被误读。 
    
    韩国财长和央行总裁均在新年里表示，全球油价下跌将给全球第五大
原油进口国--韩国带来正面影响。
    
    两人还都对韩国可能很快陷入通缩的风险不以为意，称当前低通胀缘
于供应面、而非需求面因素。韩国12月通胀率降至逾15年低位。
    
    另一份由韩国金融投资协会(Korea Financial Investment Associat
ion)进行的债市调查显示，96.4%的受访者预计本周利率将维持不变，反
映出对家庭债务增加的担忧。(完)
  
 (编译 杜明霞/戴素萍/许娜；审校 龚芳/张荻、徐文焰)
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