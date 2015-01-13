路透调查：韩国央行1月料按兵不动，但可能将很快降息

公债价格周一上涨，此前韩国总统朴槿惠表示政策当局将透过彼此的 合作及时回应利率问题，但之后总统助手澄清此番言论被误读。 韩国财长和央行总裁均在新年里表示，全球油价下跌将给全球第五大 原油进口国--韩国带来正面影响。 两人还都对韩国可能很快陷入通缩的风险不以为意，称当前低通胀缘 于供应面、而非需求面因素。韩国12月通胀率降至逾15年低位。 另一份由韩国金融投资协会(Korea Financial Investment Associat ion)进行的债市调查显示，96.4%的受访者预计本周利率将维持不变，反 映出对家庭债务增加的担忧。(完) (编译 杜明霞/戴素萍/许娜；审校 龚芳/张荻、徐文焰)