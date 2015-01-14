重温稿-路透调查：韩国央行1月料按兵不动，但可能将很快降息

* 34位分析师中有27位认为韩国央行维持利率不变，七位预计降息 * 27位分析师中有16位预计将很快降息 * 韩国央行1月15日将召开政策会议 路透首尔1月13日 - 路透调查显示，韩国央行本周料按兵不动，但可 能将很快降息以帮助经济抵御全球需求低迷的影响。 受访的34位分析师中，有27位认为韩国央行在周四(1月15日)政策会 议上将维持利率在2.0%不变，其余七位分析师预计韩国央行将降息至纪录 低位1.75%。 然27位分析师中有16位预测接下来的五个月内会降息。有六位分析 师认为，七日回购协议利率下次举措将是调升，自从2013年5月开始当前 的宽松周期以来，有三次是调降。 “政府正在经济的各个领域推动结构性改革，因此尽管国内外有这些 不确定性，还是很难想到会立即放松政策，”大宇证券固定收益分析师Yo on Yeo-sam表示。 Yoon是预测在下个月至6月之间的某个时候至少还会再降息一次的分 析师之一。 韩国央行周四也料将修正2015年的经济预测，以及对2016年提出新的 预测，但外界普遍认为修正幅度不会太大。 公债价格周一上涨，此前韩国总统朴槿惠表示政策当局将透过彼此的 合作及时回应利率问题，但之后总统助手澄清此番言论被误读。 韩国财长和央行总裁均在新年里表示，全球油价下跌将给全球第五大 原油进口国--韩国带来正面影响。 两人还都对韩国可能很快陷入通缩的风险不以为意，称当前低通胀缘 于供应面、而非需求面因素。韩国12月通胀率降至逾15年低位。 另一份由韩国金融投资协会(Korea Financial Investment Associat ion)进行的债市调查显示，96.4%的受访者预计本周利率将维持不变，反 映出对家庭债务增加的担忧。(完) (编译 杜明霞/戴素萍/许娜；审校 龚芳/张荻/徐文焰)