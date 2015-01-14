重温稿-路透调查：韩国央行1月料按兵不动，但可能将很快降息

中国外汇：无意通过货币贬值提升竞争力，将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 34位分析师中有27位认为韩国央行维持利率不变，七位预计降息 * 27位分析师中有16位预计将很快降息 * 韩国央行1月15日将召开政策会议 路透首尔1月13日 - 路透调查显示，韩国央行本周料按兵不动，但可 能将很快降息以帮助经济抵御全球需求低迷的影响。 受访的34位分析师中，有27位认为韩国央行在周四(1月15日)政策会 议上将维持利率在2.0%不变，其余七位分析师预计韩国央行将降息至纪录 低位1.75%。 然27位分析师中有16位预测接下来的五个月内会降息。有六位分析 师认为，七日回购协议利率下次举措将是调升，自从2013年5月开始当前 的宽松周期以来，有三次是调降。 “政府正在经济的各个领域推动结构性改革，因此尽管国内外有这些 不确定性，还是很难想到会立即放松政策，”大宇证券固定收益分析师Yo on Yeo-sam表示。 Yoon是预测在下个月至6月之间的某个时候至少还会再降息一次的分 析师之一。 韩国央行周四也料将修正2015年的经济预测，以及对2016年提出新的 预测，但外界普遍认为修正幅度不会太大。 公债价格周一上涨，此前韩国总统朴槿惠表示政策当局将透过彼此的 合作及时回应利率问题，但之后总统助手澄清此番言论被误读。 韩国财长和央行总裁均在新年里表示，全球油价下跌将给全球第五大 原油进口国--韩国带来正面影响。 两人还都对韩国可能很快陷入通缩的风险不以为意，称当前低通胀缘 于供应面、而非需求面因素。韩国12月通胀率降至逾15年低位。 另一份由韩国金融投资协会(Korea Financial Investment Associat ion)进行的债市调查显示，96.4%的受访者预计本周利率将维持不变，反 映出对家庭债务增加的担忧。(完) (编译 杜明霞/戴素萍/许娜；审校 龚芳/张荻/徐文焰)
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需
0931 GMT * 新西兰元兑美元触及五日高点0.6945，关注新西兰央行会议 * 新西兰央行在本周的会议上料将维持利率在1.75%不变 * 如果新西兰央行将加息预期从2019年提前到2018年，新西兰元可能上涨 * 阻力位在0.6969(5月3日高点，此前出炉的新西兰就业数据表现强劲)和0.70 * 支撑位在0.6889(亚洲时段低点)和0.6840(5月4日触及的11个月低位) * 有美国账户做多新西兰元兑日圆，在76.90挂有停止单，目标位是79.50 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)