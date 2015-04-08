重温稿--路透调查：韩国央行4月料将按兵不动，但年底前可能再度降息

香港个股：华能新能源拟配股筹约22亿港元，集资作一般企业用途
路透香港5月11日 - 中国华能集团的风电业务分支--华能新能源周四宣布，将配售总值约21.9亿港元的新股，每股配售价2.61港元，比周三收盘价有7.4%折让，所得款项净额拟作一般公司用途。
* 34位分析师中有32位预计，韩国央行4月将维持利率不变
* 32位分析师中有20位预计，央行年底前将再度降息
路透首尔4月7日 - 周一公布的路透调查显示，继3月意外降息后，韩国央行本周预计将维持利率不变，之后在未来几个月内再次降息。
韩国央行3月刚刚宣布降息至1.75%的纪录低位后，对于今年剩余时间内央行将再度降息，还是会按兵不动，分析师当时的看法不相上下。但后来韩国央行总裁关于经济的暗淡评论促使部分分析师倾向于降息。
路透调查访问的34名分析师中有32名表示，韩国央行本周料将按兵不动，但32位就央行下一步行动给出明确预期的分析师中，有20位都认为央行要么在本周，要么很快会降息。
韩国央行周四还将公布修正后的今明两年经济预估，分析师大多预计央行将下调经济预估，从而可能进一步增强降息预期。
“大幅下调经济预估将在所难免，”SK证券固定收益策略师Jung Sung-wook称，并预计韩国央行将在5月或6月降息。
“现要取决于政府上半年能有多少支出。”
韩国央行目前预期该国今年经济成长3.4%，2016年则料成长3.7%。
一位相当了解央行想法的消息人士上个月告诉路透，央行总裁李柱烈上月政策会议时立场有很大改变，转趋温和。
李柱烈3月稍后在一次与媒体午餐餐叙时重申，认为即使美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚上调利率，韩国央行都不需升息；有人担心经济增长明显落后于央行的预测路径。
韩国上个月下修去年第四季国内生产总值(GDP)数据，央行将其主要归因于政府支出疲软压低了去年底的增长率，并使得2015年开局低迷。
出口亦受挫，由于全球需求不振且主要出口商品竞争加剧，3月出口创两年来最大降幅。(完) (编译 许娜/张若琪 审校 张涛/徐文焰)
路透香港5月11日 - 中国华能集团的风电业务分支--华能新能源周四宣布，将配售总值约21.9亿港元的新股，每股配售价2.61港元，比周三收盘价有7.4%折让，所得款项净额拟作一般公司用途。
路透5月11日 - 金价周四早盘持稳，守在本周稍早所及八周低位略上方，同时美国即将升息的预期支持美元和股市走坚。 0102 GMT，现货金持平于每盎司1,218.81美元。金价周二触及3月15日以来最低1,213.81美元。 美国期金亦持稳于每盎司1,219.10美元。
路透上海5月11日 - 中国股市沪综指周三收跌0.90%。沪深证交所融资融券余额当日减 少53.8亿元人民币，连续四日下降；两市两融余额为8,957.5亿元，创近三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/10 5,263.8 3,693.7 8,957.5 -53.8 3,052.79 5/9 5,289.2 3,722.1 9,011.3 -19.0 3,080.53 5/8 5,293.4 3,736.9