重温稿--路透调查：韩国央行4月料将按兵不动，但年底前可能再度降息

* 34位分析师中有32位预计，韩国央行4月将维持利率不变

* 32位分析师中有20位预计，央行年底前将再度降息

路透首尔4月7日 - 周一公布的路透调查显示，继3月意外降息后，韩国央行本周预计将维持利率不变，之后在未来几个月内再次降息。

韩国央行3月刚刚宣布降息至1.75%的纪录低位后，对于今年剩余时间内央行将再度降息，还是会按兵不动，分析师当时的看法不相上下。但后来韩国央行总裁关于经济的暗淡评论促使部分分析师倾向于降息。

路透调查访问的34名分析师中有32名表示，韩国央行本周料将按兵不动，但32位就央行下一步行动给出明确预期的分析师中，有20位都认为央行要么在本周，要么很快会降息。

韩国央行周四还将公布修正后的今明两年经济预估，分析师大多预计央行将下调经济预估，从而可能进一步增强降息预期。

“大幅下调经济预估将在所难免，”SK证券固定收益策略师Jung Sung-wook称，并预计韩国央行将在5月或6月降息。

“现要取决于政府上半年能有多少支出。”

韩国央行目前预期该国今年经济成长3.4%，2016年则料成长3.7%。

一位相当了解央行想法的消息人士上个月告诉路透，央行总裁李柱烈上月政策会议时立场有很大改变，转趋温和。

李柱烈3月稍后在一次与媒体午餐餐叙时重申，认为即使美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚上调利率，韩国央行都不需升息；有人担心经济增长明显落后于央行的预测路径。

韩国上个月下修去年第四季国内生产总值(GDP)数据，央行将其主要归因于政府支出疲软压低了去年底的增长率，并使得2015年开局低迷。