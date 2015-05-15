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货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 09:16 BJT

韩国央行：维持利率在1.75%不变，一如预期

路透首尔5月15日 - 韩国央行周五连续第二个月维持利率不变，一如预期，花时间评估过去放宽政策举措对国内经济和全球经济增长趋势的影响。

韩国央行媒体官员表示，货币政策委员会维持指标利率 在1.75%不变。韩国央行总裁李柱烈将在0220 GMT举行记者会。

此前路透调查访问的34名分析师中有30人预计，韩国央行本周将维持基准利率在1.75%不变，另外四人预计降息至1.5%。 (完)

(编译 杜明霞；审校 龚芳)

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