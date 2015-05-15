韩国央行：维持利率在1.75%不变，一如预期

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透首尔5月15日 - 韩国央行周五连续第二个月维持利率不变，一如预期，花时间评估过去放宽政策举措对国内经济和全球经济增长趋势的影响。
韩国央行媒体官员表示，货币政策委员会维持指标利率 在1.75%不变。韩国央行总裁李柱烈将在0220 GMT举行记者会。
此前路透调查访问的34名分析师中有30人预计，韩国央行本周将维持基准利率在1.75%不变，另外四人预计降息至1.5%。 (完)
(编译 杜明霞；审校 龚芳)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元