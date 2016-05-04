韩国金融：银行业者4月要求韩国央行降低准备金率--官员

路透首尔5月4日 - 韩国银行联合会(Korea Federation of Banks)一名官员周三对路透称，银行业者4月要求韩国央行考虑降低储备金率，因2006年上调以来经济状况恶化。

目前的存款准备金率为7%，2006年时从5%调升至7%。

要求匿名的这名官员表示，银行业者4月25日向韩国央行总裁李柱烈提出上述请求。李柱烈表示央行会予以考虑，但随后并无进展。