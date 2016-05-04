韩国金融：银行业者4月要求韩国央行降低准备金率--官员

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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路透首尔5月4日 - 韩国银行联合会(Korea Federation of Banks)一名官员周三对路透称，银行业者4月要求韩国央行考虑降低储备金率，因2006年上调以来经济状况恶化。
目前的存款准备金率为7%，2006年时从5%调升至7%。
要求匿名的这名官员表示，银行业者4月25日向韩国央行总裁李柱烈提出上述请求。李柱烈表示央行会予以考虑，但随后并无进展。
与此同时，一名央行官员对路透称，降低准备金率的要求不应与进行中的航运与造船行业结构性改革联系到一起。企业结构性改革令外界担心，债务问题可能让韩国的银行出现信贷紧缩。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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