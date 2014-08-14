韩国央行：降息25个基点至2.25%，为15个月来首次降息

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透调查显示，31位分析师中有27位预计韩国央行降息，其余四位预计维持利率不变。27位预计降息的分析师中，有九位预计还将降息一次，14位预计下一步行动将是升息。
韩国企划财政部长官崔炅焕上个月启动一系列举措刺激经济成长，并施压央行放宽政策。
韩国央行自去年5月降息25个基点以后，直至此次会议之前一直维持利率不变。(完)
(编译 李爽/杜明霞；审校 于春红/孙茉莉)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。