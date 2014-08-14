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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 09:24 BJT

韩国央行：降息25个基点至2.25%，为15个月来首次降息

路透调查显示，31位分析师中有27位预计韩国央行降息，其余四位预计维持利率不变。27位预计降息的分析师中，有九位预计还将降息一次，14位预计下一步行动将是升息。

韩国企划财政部长官崔炅焕上个月启动一系列举措刺激经济成长，并施压央行放宽政策。

韩国央行自去年5月降息25个基点以后，直至此次会议之前一直维持利率不变。(完)

(编译 李爽/杜明霞；审校 于春红/孙茉莉)
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