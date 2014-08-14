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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 10:16 BJT

《即时观点》韩国15个月来首次降息，符合市场预期

KOREA INVESTMENT AND SECURITIES首席分析师LEE JUNG-BEOM：

今年第四季可能会再降息一次，可能是10月或11月。

如果后续还会降息，人气将得到提振。

央行在2015年底之间将继续维持低利率立场，因政府决定推出大规模刺激政策。

在降息提振经济成长方面，政府的刺激措施是关键。

市场反应：

市场对降息反应温和，韩元略微上涨，韩债小跌。0117 GMT，韩元兑美元 小升0.1%至1,027.6。韩国股市综合股价指数 上涨0.4%。9月三年期韩国公债期货 跌0.04点至106.94。(完)

(编译 张荻/张涛/王丽鑫/杜明霞；审校 李爽/李婷仪/白云/于春红)
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