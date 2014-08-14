《即时观点》韩国15个月来首次降息，符合市场预期

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
KOREA INVESTMENT AND SECURITIES首席分析师LEE JUNG-BEOM：
今年第四季可能会再降息一次，可能是10月或11月。
如果后续还会降息，人气将得到提振。
央行在2015年底之间将继续维持低利率立场，因政府决定推出大规模刺激政策。
在降息提振经济成长方面，政府的刺激措施是关键。
市场反应：
市场对降息反应温和，韩元略微上涨，韩债小跌。0117 GMT，韩元兑美元 小升0.1%至1,027.6。韩国股市综合股价指数 上涨0.4%。9月三年期韩国公债期货 跌0.04点至106.94。(完)
(编译 张荻/张涛/王丽鑫/杜明霞；审校 李爽/李婷仪/白云/于春红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。