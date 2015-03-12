版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 09:12 BJT

韩国央行：意外降息25个基点至纪录低位1.75%

路透首尔3月12日 - 韩国央行周四意外降息，为五个月来首次，加入其它央行放宽货币政策以刺激经济增长的行列。

韩国央行一位媒体官员表示，货币政策委员会将指标利率 下调25个基点，至1.75%的纪录低位，未作详细说明。

韩国央行总裁李柱烈0220 GMT将举行记者会。

此前路透调查显示，33位分析师中只有四位预计韩国央行今天将降息。 (完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐