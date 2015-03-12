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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 09:40 BJT

《即时观点》韩国央行意外降息至纪录低点1.75%，五个月来首降

市场反应：

市场对韩国央行降息反应强烈，韩元扩大跌幅，指标公债期货和股指上涨。

0109GMT，韩元兑美元 下跌0.6%至1,133.3；三年期公债3月期约 上涨0.18点至109.09；韩股综合股价指数 升0.2%。(完) (编译 张涛/李婷仪/王兴亚/许娜；审校 徐文焰/王丽鑫/张若琪/戴素萍)
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