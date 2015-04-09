新闻稿：韩国央行维持利率不变，称经济将显现温和复苏迹象

尽管油品价格跌幅缩窄，但3月消费者物价涨幅从前月的0.5%降至0.4%，主要归因于农、畜和渔业产品价格下跌。扣除农产品和石油产品价格的核心通胀率从2月的2.3%降至2.1%，因工业品价格增长放缓。展望未来，委员会预计通胀将继续维持在低位，主要原因是油价低迷。房市方面，首尔及周边地区乃至全国其他地区，房屋销售和租房保证金价格上升趋势加速。

国内金融市场方面，长期市场利率下降，股价上涨，主要因为基准利率下调、对美联储提早升息的担忧以及海外证券投资资金涌入。韩元兑美元曾经贬值，但已经开始回升，受关于美联储货币政策相关预期变化影响。韩元兑日圆也在下跌后反弹。银行对家庭的放贷持续增长趋势，增速远远超过近几年水平，其中以抵押贷款为主。

未来，委员会将在支持经济复苏的同时，采取货币政策以便在中期内保持物价稳定，并关注金融稳定。在这一过程中，委员会将密切监控外部风险因素，如国际油价以及主要国家货币政策的变化，同时注意国内经济中闲置产能的变化，以及家庭债务和资本流动趋势。(完)