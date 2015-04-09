新闻稿：韩国央行维持利率不变，称经济将显现温和复苏迹象

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
尽管油品价格跌幅缩窄，但3月消费者物价涨幅从前月的0.5%降至0.4%，主要归因于农、畜和渔业产品价格下跌。扣除农产品和石油产品价格的核心通胀率从2月的2.3%降至2.1%，因工业品价格增长放缓。展望未来，委员会预计通胀将继续维持在低位，主要原因是油价低迷。房市方面，首尔及周边地区乃至全国其他地区，房屋销售和租房保证金价格上升趋势加速。
国内金融市场方面，长期市场利率下降，股价上涨，主要因为基准利率下调、对美联储提早升息的担忧以及海外证券投资资金涌入。韩元兑美元曾经贬值，但已经开始回升，受关于美联储货币政策相关预期变化影响。韩元兑日圆也在下跌后反弹。银行对家庭的放贷持续增长趋势，增速远远超过近几年水平，其中以抵押贷款为主。
未来，委员会将在支持经济复苏的同时，采取货币政策以便在中期内保持物价稳定，并关注金融稳定。在这一过程中，委员会将密切监控外部风险因素，如国际油价以及主要国家货币政策的变化，同时注意国内经济中闲置产能的变化，以及家庭债务和资本流动趋势。(完)
(编译 许娜/王丽鑫/杜明霞；审校 郑茵/李爽)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。