更新版 1-韩国央行：连续第八个月维持利率不变，因有诸多不确定性

纽约期市：可可期货录得2011年以来最大单日跌幅，交投活跃
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
(新增更多细节)
* 韩国央行维持利率在1.25%不变(路透调查预估为1.25%)
* 央行顾及特朗普因素和朝鲜挑衅行为
* 国内政治丑闻仍构成不确定性
路透首尔2月23日 - 韩国央行周四连续第八个月维持利率不变，在面临诸多不确定性之际选择按兵不动。这些不确定性包括难以预测的朝鲜(北韩)、全球政策挑战以及国内政治丑闻等。
一名媒体官员表示，韩国央行货币政策委员会维持指标利率在1.25%不变，但该官员未提供细节。韩国央行总裁李柱烈将于0220 GMT召开记者会。
接受路透调查的20名分析师此前全部预计，韩国央行将维持指标利率不变。
“韩国央行可能将关注焦点放在了海外，美国的政策仍不确定，而欧洲几个国家也即将举行大选，”IBK Securities的固定收益分析师Kim Ji-na表示。
“目前看来，韩国央行今年全年可能都会保持利率不变。”
在朝鲜本月稍早发射弹道导弹后，外界普遍预计韩国央行将按兵不动。
在韩国出口已开始复苏的情况下，对美国总统特朗普上台后贸易保护主义可能加剧的担忧，亦是韩国央行要密切关注的一个因素。
韩国央行一直在关注家庭债务稳步增加的情况。本周稍早公布的数据显示，2016年第四季家庭信贷同比增长速度为逾10年来最快。
韩国央行还在等待宪法法院未来几周对总统朴槿惠弹劾案的裁决。
倘若宪法法院判决弹劾案通过，那么根据宪法，韩国将自动在60天内举行总统大选。而这可能意味着包括经济举措在内的诸多政策调整，在这样的不确定性下，韩国央行不太可能调整政策。(完) (编译 王颖/许娜；审校 张涛/王颖)
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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