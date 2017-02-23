更新版 1-韩国央行：连续第八个月维持利率不变，因有诸多不确定性

(新增更多细节)

* 韩国央行维持利率在1.25%不变(路透调查预估为1.25%)

* 央行顾及特朗普因素和朝鲜挑衅行为

* 国内政治丑闻仍构成不确定性

路透首尔2月23日 - 韩国央行周四连续第八个月维持利率不变，在面临诸多不确定性之际选择按兵不动。这些不确定性包括难以预测的朝鲜(北韩)、全球政策挑战以及国内政治丑闻等。

一名媒体官员表示，韩国央行货币政策委员会维持指标利率在1.25%不变，但该官员未提供细节。韩国央行总裁李柱烈将于0220 GMT召开记者会。

接受路透调查的20名分析师此前全部预计，韩国央行将维持指标利率不变。

“韩国央行可能将关注焦点放在了海外，美国的政策仍不确定，而欧洲几个国家也即将举行大选，”IBK Securities的固定收益分析师Kim Ji-na表示。

“目前看来，韩国央行今年全年可能都会保持利率不变。”

在朝鲜本月稍早发射弹道导弹后，外界普遍预计韩国央行将按兵不动。

在韩国出口已开始复苏的情况下，对美国总统特朗普上台后贸易保护主义可能加剧的担忧，亦是韩国央行要密切关注的一个因素。

韩国央行一直在关注家庭债务稳步增加的情况。本周稍早公布的数据显示，2016年第四季家庭信贷同比增长速度为逾10年来最快。

韩国央行还在等待宪法法院未来几周对总统朴槿惠弹劾案的裁决。