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货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 10:39 BJT

韩国央行：维持利率不变，但一名委员投票支持降息

路透首尔5月15日 - 韩国央行总裁李柱烈周五表示：

* 认为经济有改善迹象

* 注意到家庭债务增长加速

* 一名委员投票赞成降息

* 日圆/韩元贬值，对韩国出口产生影响

* 日圆/韩元贬值开始对韩国汽车业造成冲击

* 正在与政府合作应对日圆/韩元贬值问题

* 将在债市出现严重动荡时采取行动稳定市场

* 不能用利率政策应对出口放缓 (完)

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