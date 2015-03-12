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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 10:40 BJT

韩国央行：3月的降息决定并非获得一致通过--总裁李柱烈

路透首尔3月12日 - 韩国央行总裁李柱烈在记者会上表示，政策委员会周四并不是一致决定下调货币政策利率 至纪录低位1.75%。

两位委员反对降息，而投票支持维持利率不变。

此前路透调查显示，韩国央行料将维持利率不变，但预计央行下月更新经济预估值时将下调政策利率，以反映经济复苏比最初预计的还要迟滞。 (完) (编译 许娜；审校 于春红)
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