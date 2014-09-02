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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 05:24 BJT

韩国数据: 8月外汇储备14个月来首次减少，因美元强劲

路透首尔9月3日 - 韩国央行周三公布的数据显示，8月外汇储备14个月来首次减少，从7月所创的纪录高位小幅回落。

央行声明公布，截至8月底外汇储备减少4.9亿美元，至3,675.3亿美元。

央行将外汇储备下滑归因于上月美元兑欧元和英镑等全球主要货币普遍走强。

央行数据显示，英镑兑美元 在8月下滑1.9%，欧元兑美元 跌了1.6%。

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 　 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

367.53 368.03 366.55 360.91 355.85 354.34 351.79(完) 浏览韩国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
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