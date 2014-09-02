韩国数据: 8月外汇储备14个月来首次减少，因美元强劲

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔9月3日 - 韩国央行周三公布的数据显示，8月外汇储备14个月来首次减少，从7月所创的纪录高位小幅回落。
央行声明公布，截至8月底外汇储备减少4.9亿美元，至3,675.3亿美元。
央行将外汇储备下滑归因于上月美元兑欧元和英镑等全球主要货币普遍走强。
央行数据显示，英镑兑美元 在8月下滑1.9%，欧元兑美元 跌了1.6%。
下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
367.53 368.03 366.55 360.91 355.85 354.34 351.79(完) 浏览韩国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。