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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 09:43 BJT

韩国数据：8月百货销售增速创2011年4月以来最快，显示经济强力复苏

路透首尔9月12日 - 韩国企划财政部周五公布报告显示，韩国大型百货商店和折扣连锁店8月销售大增，增幅达到逾三年最高，显示经济复苏力度增强。

报告显示，现代百货 、乐天购物 和新世界 上月总销售较上年同期跃升11.7%，为2011年4月增长15.1%以来最高。

数据还显示，8月大型折扣连锁店销售同比增长3.1%，7月为下滑4.6%。

企划财政部将8月的增长归功于中秋节假期比去年来得早。

产业通商资源部将在本月稍后公布修正值。(完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)
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