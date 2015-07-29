韩国数据：6月百货店销售降幅下修，创历史最大降幅

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
这都是因为MERS疫情在6月初加剧，导致韩国人避开商店和商场等人多场合，以避免感染MERS。
韩国周二称，该国已有效摆脱MERS的威胁。该国两个月前出现首例MERS病例，之后疫情在医院蔓延，目前已有36人因感染MERS死亡。
MERS疫情爆发对本就已经步履蹒跚的韩国经济造成沉重打击，韩国第二季经济增长率创下逾六年来最差表现 ，受数千学校关闭、消费者留在家里以及游客取消行程影响。
产业通商资源部的声明指出，6月头两周销售降幅最大，但购物活动在第三周开始恢复。
6月头两周百货店销售较上年同期下降11.7%，随后两周降幅为6.4%。
数据显示，7月13-26日百货店销售同比增加1.2%，因对MERS的担忧消退。
韩国7月零售销售初值数据将于8月初出炉。(完)
(编译 孙国玉/杜明霞；审校 于春红/白云)
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