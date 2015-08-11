韩国数据：7月百货店销售回升，增添经济反弹希望

路透首尔8月11日 - 韩国政府周二公布的月度报告显示，一些民间消费指标7月出现改善，增添了经济反弹的希望。受中东呼吸综合征(MERS)疫情爆发影响，韩国第二季GDP增速为六年多最慢。

韩国企划财政部在一份声明中表示，现代百货 、乐天购物 和新世界 运营的百货店7月整体销售较上年同期上升0.9%。

6月为下滑11.9%，主要受MERS疫情爆发影响。该疫情对民间消费和旅游业造成沉重打击。

大型折扣连锁店的销售也出现改善，虽然7月下滑1.9%，为连续第二个月下降，但降幅远低于6月的10.2%。

企划财政部表示，消费显示出复苏迹象，不过服务业的改善仍显“不足”。

企划财政部并称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息前景和中国股市动荡为海外风险。

韩国产业通商资源部将在本月稍晚公布7月零售销售修正值。(完)