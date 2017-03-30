韩国数据：2月百货店销售下降，受春节因素干扰

路透首尔3月30日 - 韩国产业通商资源部周四公布的数据显示，2月百货与折扣店销售下降，因春节假期对数据造成扭曲。

该部门公布，2月现代百货、乐天购物和新世界运营的百货商店营收总额同比下降1.3%。

1月销售上升4.6%，为三个月来最高增幅。

数据还显示，2月折扣店销售较上年同期骤减19.5%，逆转了1月增长11.3%的趋势。

这是2014年2月下降23.1%以来的最大跌幅。

春节前后零售销售通常会增长，但春节假期可能落在1月中旬至2月中旬之间的任何时候，从而扭曲这段时间的数据。

今年春节假期落在1月末，2015年则在2月中旬。