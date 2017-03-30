韩国数据：2月百货店销售下降，受春节因素干扰

日本股市：日经指数收于一周高位，出口和金融股涨势亮丽
路透东京5月24日 - 日经指数周三升至一周最高收位，因美元/日圆上涨带动出口类股上涨，且美国现货公债收益率攀升，金融股表现亮丽。
路透首尔3月30日 - 韩国产业通商资源部周四公布的数据显示，2月百货与折扣店销售下降，因春节假期对数据造成扭曲。
该部门公布，2月现代百货、乐天购物和新世界运营的百货商店营收总额同比下降1.3%。
1月销售上升4.6%，为三个月来最高增幅。
数据还显示，2月折扣店销售较上年同期骤减19.5%，逆转了1月增长11.3%的趋势。
这是2014年2月下降23.1%以来的最大跌幅。
春节前后零售销售通常会增长，但春节假期可能落在1月中旬至2月中旬之间的任何时候，从而扭曲这段时间的数据。
今年春节假期落在1月末，2015年则在2月中旬。
该部称，2月百货店销售中，对女装和奢侈品的需求，几乎抵消了食品的下滑。折扣店几乎所有商品类别的销售都下降。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透东京5月24日 - 日经指数周三升至一周最高收位，因美元/日圆上涨带动出口类股上涨，且美国现货公债收益率攀升，金融股表现亮丽。
* 日经指数涨0.71%，沪综指挫跌0.78%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.27%，美国10年期公债收益率报2.2781%
路透吉隆坡5月24日 - 据路透见到的马来西亚集团公司DRB-HICOM的声明显示，该公司将向中国浙江吉利控股集团出售其在问题车企宝腾(Proton)49.9%的股份。