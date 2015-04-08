韩国数据：3月零售销售下滑，显示内需仍低迷

路透首尔4月8日 - 韩国政府周三公布的数据初值显示，即便网上销售增加，3月主要百货店整体销售较上年同期下滑，这显示内需仍然低迷。

韩国企划财政部公布，该国三大百货连锁店--现代百货 、乐天购物 和新世界 --3月整体销售较上年同期减少5.4%，几乎抹去2月6.6%的升幅。

企划财政部在周三的声明中称，国内经济正稳步改善，工业活动回升。但是，近几个月消费增长仍大体低迷，最新数据增添了经济不景气的证据。