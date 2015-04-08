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亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 09:37 BJT

韩国数据：3月零售销售下滑，显示内需仍低迷

路透首尔4月8日 - 韩国政府周三公布的数据初值显示，即便网上销售增加，3月主要百货店整体销售较上年同期下滑，这显示内需仍然低迷。

韩国企划财政部公布，该国三大百货连锁店--现代百货 、乐天购物 和新世界 --3月整体销售较上年同期减少5.4%，几乎抹去2月6.6%的升幅。

3月折扣店销售较上年同期下滑7.4%，2月为大涨24.5%。

韩国3月网上零售销售较上年同期上升11.1%；国产汽车销量增加5.5%，创去年12月来最大增幅。

企划财政部在周三的声明中称，国内经济正稳步改善，工业活动回升。但是，近几个月消费增长仍大体低迷，最新数据增添了经济不景气的证据。

企划财政部长官崔炅焕已经承认经济复苏缓慢，但他最近几周表示经济增长势头正在增强。

韩国产业通商资源部将在4月稍晚公布3月零售销售修正值。(完)

(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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