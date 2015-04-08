韩国数据：3月零售销售下滑，显示内需仍低迷

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
路透首尔4月8日 - 韩国政府周三公布的数据初值显示，即便网上销售增加，3月主要百货店整体销售较上年同期下滑，这显示内需仍然低迷。
韩国企划财政部公布，该国三大百货连锁店--现代百货 、乐天购物 和新世界 --3月整体销售较上年同期减少5.4%，几乎抹去2月6.6%的升幅。
3月折扣店销售较上年同期下滑7.4%，2月为大涨24.5%。
韩国3月网上零售销售较上年同期上升11.1%；国产汽车销量增加5.5%，创去年12月来最大增幅。
企划财政部在周三的声明中称，国内经济正稳步改善，工业活动回升。但是，近几个月消费增长仍大体低迷，最新数据增添了经济不景气的证据。
企划财政部长官崔炅焕已经承认经济复苏缓慢，但他最近几周表示经济增长势头正在增强。
韩国产业通商资源部将在4月稍晚公布3月零售销售修正值。(完)
(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。